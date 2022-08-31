Президент РТ подписал указ о выплате семьям сотрудников ФСБ, погибших на границе зоны СВО

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о единовременной денежной выплате членам семей военнослужащих органов ФСБ, погибших в результате непосредственного выполнения задачи по охране госграницы РФ на участках, которые примыкают к зоне СВО на территориях Донецкой и Луганской республик и Украины.

Напомним, что в апреле Рустам Минниханов подписал указ об единовременной денежной выплате членам семей военнослужащих из Татарстана, погибших во время специальной военной операции на Украине. Размер материальной помощи семьям павших бойцов – 2 млн рублей.

