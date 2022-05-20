Президент РТ: Особенно важно объединение государств, отстаивающих традиционные ценности

Сегодня особенно важно объединение народов и государств, отстаивающих традиционные ценности, стоящих на позициях многополярного мира, а также взаимовыгодное экономическое сотрудничество России со странами исламского, в том числе арабского, мира. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской ратуше.

«Мы убеждены в необходимости формирования и закрепления восприятия этнокультурного многообразия как важнейшей ценности, ресурса развития, поощрения диалога и взаимообогащение культур», — сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» продолжает выступать в качестве платформы для дискуссий и диалога по вопросам сохранения культурно-цивилизационного многообразия, развития традиций толерантности, налаживания конструктивного сотрудничества представителей различных народов, культур и религий в современном мире.

«Мирное сосуществование народов России может быть ориентиром для многих стран в вопросах укрепления стабильности и безопасности, — отметил он. — В Татарстане межнациональный и межконфессиональный мир и согласие закрепились в качестве прогрессивных тенденций. Это наши ценностные ориентиры и приоритеты в работе».

Руководитель республики добавил, что «забота о межнациональном и межконфессиональном мире и согласии — предмет постоянной кропотливой работы». На это направлено законодательство, приняты госпрограммы, развивается этнокультурная инфраструктура, большое внимание уделяется сохранению языков, культуры и традиций всех народов, продолжил он.

«В республике позитивно развиваются государственно-религиозные отношения. С конца 1980-х годов конфессиям передано порядка 300 религиозных объектов. При этом в те годы действовали всего 38 религиозных организаций. Сегодня их количество превышает 2 тыс., преимущественно это мусульманские и православные организации. Оказывается всемерная поддержка системе религиозного образования», — заметил Минниханов.

По его словам, реализация программ, направленных на поддержку представителей всех национальностей и конфессий, способствует комплексному развитию территорий Татарстана.

«Безусловно, проводимая нами работа способствует сохранению этнической и религиозной идентичности представителей различных народов, формированию восприятия Татарстана как нашего общего дома», —поделился своим видением ситуации Президент РТ.

Руководитель республики привел данные социологических исследований, согласно которым более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, а три четверти населения республики одинаково ощущают связь с общероссийской и республиканской идентичностью.