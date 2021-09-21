Президент РТ обсудил вопросы кибербезопасности с гендиректором «Позитив Текнолоджиз»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором АО «Позитив Текнолоджиз» Юрием Максимовым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе по кибербезопасности, на площадке международного форума Kazan Digital Week 2021, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В разговоре Президент Татарстана подчеркнул важность кибербезопасности и заявил о необходимости уделять ей особое внимание.

Ранее Кабмин РТ заключил с компанией соглашение, направленное на обеспечение безопасности цифровой экономики в республике. Подписание состоялось в июне 2021 года — на площадке ПМЭФ.