Президент РТ обсудил сотрудничество с министром инновационного развития Узбекистана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов обсудили перспективы сотрудничества. Встреча прошла в Казанском Кремле.

Минниханов отметил, что у Татарстана и Узбекистана хорошие возможности для развития сотрудничества в области инновационного развития. Он подчеркнул, что республика — один из наиболее экономически развитых и стабильных регионов страны.

«Многие наши проекты реализуются в сотрудничестве с иностранными партнерами. Нам с вами также следует активизировать кооперацию в сфере инновационного развития», — посчитал руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Инфраструктура республики в этой сфере представлена технополисом «Химград», индустриальными парками, сетью технопарков, территориями опережающего социально-экономического развития и Центром нанотехнологий Татарстана.