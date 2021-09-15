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15 сентября 2021  18:27

Президент РТ обсудил сотрудничество с министром инновационного развития Узбекистана

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Президент РТ обсудил сотрудничество с министром инновационного развития Узбекистана
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов обсудили перспективы сотрудничества. Встреча прошла в Казанском Кремле. 

Минниханов отметил, что у Татарстана и Узбекистана хорошие возможности для развития сотрудничества в области инновационного развития. Он подчеркнул, что республика — один из наиболее экономически развитых и стабильных регионов страны. 

«Многие наши проекты реализуются в сотрудничестве с иностранными партнерами. Нам с вами также следует активизировать кооперацию в сфере инновационного развития», — посчитал руководитель республики. 

Фото: пресс-служба Президента РТ

Инфраструктура республики в этой сфере представлена технополисом «Химград», индустриальными парками, сетью технопарков, территориями опережающего социально-экономического развития и Центром нанотехнологий Татарстана.

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