Президент РТ обсудил с руководством Pernod Ricard дальнейшее сотрудничество

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Pernod Ricard – компании, которая является одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков премиальной алкогольной продукции.

«Татспиртпром» выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции Pernod Ricard на территории республики и в ряде российских регионов. На встрече стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между «Татспиртпромом» и Pernod Ricard.

«Самое главное, имеется определенная история наших отношений. Наши коллеги уже работают с вами. Есть реализованные проекты, планы по дальнейшему развитию. Надеюсь, что ваш визит — это следующий шаг в укреплении сотрудничества», — сказал Президент РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

На встрече присутствовали гендиректор Pernod Ricard в Восточной Европе и России Лоран Пийе, помощник Президента Татарстана Альберт Нафигин, глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов, гендиректор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, передает пресс-служба руководителя республики.