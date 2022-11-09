Президент РТ обсудил с академиком РАН Исмагиловым сотрудничество в нефтехимии
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с научным руководителем Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН Зинфером Исмагиловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.
«Обсуждались вопросы сотрудничества в области химии и нефтехимии, развития промышленной экологии, а также взаимодействие в сфере науки и образования», – передает пресс-служба руководителя республики.
Зинфер Исмагилов занимается исследованиями в сфере гетерогенного катализа, нефтехимии и углехимии, химии углеродных материалов, функциональных наноматериалов и промышленной экологии. Профессор является автором порядка 1,3 тыс. публикаций и более 170 свидетельств и патентов.