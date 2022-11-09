Президент РТ обсудил с академиком РАН Исмагиловым сотрудничество в нефтехимии

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с научным руководителем Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН Зинфером Исмагиловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Обсуждались вопросы сотрудничества в области химии и нефтехимии, развития промышленной экологии, а также взаимодействие в сфере науки и образования», – передает пресс-служба руководителя республики.

Зинфер Исмагилов занимается исследованиями в сфере гетерогенного катализа, нефтехимии и углехимии, химии углеродных материалов, функциональных наноматериалов и промышленной экологии. Профессор является автором порядка 1,3 тыс. публикаций и более 170 свидетельств и патентов.

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН образован в 2015 году. Его основные задачи – научное обеспечение и сопровождение развития угольной и углехимической отраслей промышленности России на протяжении всего производственного цикла: от добычи и глубокой переработки угля до рекультивации и создания экологически комфортной среды жизни в угледобывающих регионах страны.