Президент РТ обсудил с послом Индонезии в России сотрудничество в сфере торговли и науки

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индонезии в России Жозе Антонио Морато Таварешем. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили шаги по дальнейшему укреплению контактов между Татарстаном и Индонезией в области торговли и промышленности, образования и науки, культуры, медицины. Так, республика заинтересована в расширении экспортных поставок в Индонезию нефтехимической и машиностроительной продукции, грузовиков, вертолетов, судов, фармацевтики и медоборудования, халяльных сельхозтоваров и др.

Президент Татарстана поблагодарил посла за интерес к республике. По его словам, Индонезия — одна из наиболее интенсивно растущих экономик Юго-Восточной Азии и один из важных торговых партнеров РФ среди стран АСЕАН.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

«Татарстан рад вносить свой вклад в сотрудничество с Вашей страной в рамках российско-индонезийских отношений. Укреплению наших связей способствуют обмены делегациями», — подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана также отметил, что ряд компаний республики имеют опыт работы в Индонезии. Среди них КАМАЗ, Казанский вертолетный завод. Он предложил работать над увеличением объемов товарооборота, который составляет порядка 34 млн долларов США.

Жозе Антонио Морато Тавареш поделился своими впечатлениями, полученными от визита в Казань. Так, посол Индонезии в РФ посетил Единый презентационный центр в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, Торгово-промышленную палату РТ и провел ряд встреч с представителями Министерства образования и науки РТ.