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Ру Тат
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Официальная хроника
15 июня 2022  14:15

Президент РТ обсудил с бизнесменом Рустамом Хайредином перспективы сотрудничества в IT

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем финско-турецкой Торгово-промышленной палаты, гендиректором и основателем компании Novroll LLC Рустемом Хайредином (Rostem Heiredin). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы потенциального сотрудничества в области информационных технологий, в том числе в сфере информационной безопасности», — сказано в сообщении. 

На встрече также присутствовал руководитель Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов.

#Рустам Минниханов
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