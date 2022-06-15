Президент РТ обсудил с бизнесменом Рустамом Хайредином перспективы сотрудничества в IT

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем финско-турецкой Торгово-промышленной палаты, гендиректором и основателем компании Novroll LLC Рустемом Хайредином (Rostem Heiredin). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы потенциального сотрудничества в области информационных технологий, в том числе в сфере информационной безопасности», — сказано в сообщении.

На встрече также присутствовал руководитель Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов.