Минниханов: Объекты ЮНЕСКО открывают новые возможности для укрепления политики мира

Сотрудничество Татарстана по линии программ ЮНЕСКО имеет необъятные горизонты — это программы ассоциированных школ, взаимодействие в сети творческих городов ЮНЕСКО, а также в сфере информации, биоэтики, искусственного интеллекта. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов на пленарном заседании международного форума к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО.

«Ценности, которые представляет ЮНЕСКО, невероятно важны для человечества. Диалог культур и цивилизаций, построение мира посредством международного сотрудничества в области образования, науки и культуры, приоритет духовного над материальным — все это требует постоянного осмысления и приумножения», — сказал Президент РТ.

Он напомнил, что в этом году празднуется 50-летие принятия Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия.

Этот документ заложил основы международного законодательства в области сохранения и популяризации мирового достояния, способствовал становлению эффективной системы коллективной охраны объектов выдающегося универсального значения, организованной в соответствии с современными научными методами на постоянной основе, уточнил руководитель республики.

Минниханов заметил, что за 50 лет действия конвенции в мире было признано и внесено в Список ЮНЕСКО 1 154 объекта, что «способствует повышению их статуса и увеличению туристического потока».

По его словам, Россия принимает активное участие в деятельности по защите, сохранению и популяризации культурного и природного наследия, Татарстан также участвует в этом процессе. Так, в 2000 году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен Историко-архитектурный ансамбль Казанского Кремля, в 2014 году — Болгарский историко-археологический комплекс, в 2017-м — Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

«Это стало возможным во многом благодаря первому Президенту Татарстана, Послу доброй воли ЮНЕСКО Минтимеру Шаймиеву, поддержке федеральных органов власти, а также помощи, которую оказывали предприятия республики и наши граждане», — подчеркнул Президент РТ.

Он отметил, что объекты Всемирного культурного наследия Татарстана представляют интерес не только как памятники истории, архитектуры и культуры, но и как объекты духовно-религиозного назначения, объекты, открывающие новые возможности для укрепления политики мира и согласия.

«Этот год в республике ознаменован 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Реализуется много знаковых проектов. Мероприятия проходят с участием большого количества гостей, в том числе иностранных. Это свидетельствует о возросшем интересе мусульманского мира к культуре, истории, религии и, что очень важно, к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Россией», — заявил руководитель республики.

В Татарстане продолжается работа по сохранению культурного наследия. В частности, воссоздан Собор Казанской иконы Божией Матери, куда за благословением приезжают паломники из разных стран, добавил Минниханов.

«Будущий год в республике объявлен Годом национальных культур и традиций. Уверен, традиционные ценности и диалог культур будут содействовать развитию сообщества, основанного на взаимном уважении и культурном обогащении. Сохраняя приверженность принципам и идеалам ЮНЕСКО, мы намерены продолжить сотрудничество и взаимодействие с его консультативными органами», — заметил он.

Президент РТ упомянул, что в 2020 году в предварительный список ЮНЕСКО от России включен новый объект — Астрономические обсерватории Казанского федерального университета. «Это уникальное явление не только для Татарстана, но и для страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой науки, в России не было», — констатировал он.

Минниханов пояснил, что Астрономические обсерватории — совершенно новая номинация, которая представляет выдающуюся универсальную ценность, вклад российской и татарстанской науки в мировое культурное наследие.

Татарстан, по словам Минниханова, рассчитывает и на поддержку беспрецедентной программы создания полилингвальных образовательных учреждений. На данный момент в республике создано уже шесть комплексов «Адымнар — путь к знанию и согласию».