Президент РТ назвал районы с зарплатой в сельхозотрасли ниже среднереспубликанской

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал районы республики, где заработная плата в сельскохозяйственной отрасли ниже среднереспубликанского значения. Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Безусловно, стимулом для работы специалистов на селе является достойная заработная плата. К сожалению, уровень зарплаты на селе пока остается низким, — сказал Президент РТ. — Уровень сильно отстает в Рыбно-Слободском, Агрызском, Новошешминском, Спасском, Кайбицком и Апастовском районах. Но люди же должны зарабатывать. Работа на селе не очень легкая, а зарплата — 20–25 тыс. рублей в месяц. Мы должны понимать, что вопрос зарплаты связан с закреплением кадров, качеством специалистов».

Рустам Минниханов подчеркнул, что в республике есть районы, где зарплаты в сельскохозяйственной отрасли значительно выросли. «Это Мамадышский, Елабужский, Чистопольский районы. Немного ниже среднереспубликанского уровня, но уже более достойные», — заметил он.

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров добавил, что в прошлом году планировалось увеличить среднюю зарплату на 5%, но фактически увеличили на 24%. «Задача в текущем году поднять уровень заработной платы до 80% от среднереспубликанского», — поделился он планами.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия, в Зеленодольском, Тукаевском, Мамадышском, Муслюмовском, Тетюшском и Буинском районах уровень заработной платы выше среднемуниципального уровня.

«В Агрызском, Новошешминском и Бавлинском районах уровень заработной платы недопустимо низкий и более чем на 40% ниже среднереспубликанского уровня. Даже работая в одном районе, работники получают зарплату с разницей в полтора — два раза. Сегодня зарплатой в 15–20 тыс. рублей невозможно удержать работников на селе», — отметил он.

Марат Зяббаров также рассказал, что в агропромышленном комплексе Татарстана трудится более 71 тыс. человек. Общая обеспеченность специалистами составляет 91%. Самая большая потребность — в зоотехниках, агрономах, ветеринарных врачах. Доля молодежи до 30 лет составляет всего 10%, а доля работников старше 55 лет выросла за три года на 4%.