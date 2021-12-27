Президент РТ назвал предприятия, которым удалось нарастить производство в период Covid-19

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал предприятия, которым удалось нарастить производство в период пандемии Covid-19. Об этом руководитель республики заявил на итоговой встрече с журналистами.

Как рассказал Президент РТ, предприятия, занимающиеся производством дезинфицирующих средств, увеличили производство в 10 – 15 и даже 20 раз.

«Наверное, много таких предприятий, которые связаны с обеспечением средствами защиты, они оказались очень востребованы. Но в этом году и производство нефтехимии хорошо пошло. Кроме того, у КАМАЗа есть очень хороший модельный ряд. Зарубежный курс не выгоден, а наш КАМАЗ очень востребован», – подчеркнул он.

Минниханов отметил, что стали востребованы в период пандемии и организации, занимающиеся доставкой еды, а также электронные формы торговли. «У нас нет компаний, которые делают вакцины. Те, кто делает вакцины, они, конечно, выросли», – добавил он.