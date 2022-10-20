Президент РТ: «Мы в полном объеме продолжаем реализацию нацпроектов»

В текущем году на реализацию национальных проектов и республиканских программ будет направлено более 46 млрд рублей, сообщил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

«По-прежнему в центре нашего внимания и заботы – человек. Мы в полном объеме продолжаем реализацию нацпроектов, а также республиканских программ, направленных на повышение качества жизни. В текущем году их 44. Из бюджета Татарстана выделено более 46 млрд рублей», – подчеркнул руководитель республики.

По его словам, ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству более 3,5 тыс. объектов социально-культурной сферы.

«Это – красивые и современные школы и садики, ресурсные центры и общежития, ФАПы и стационары, дома культуры и подростковые клубы, спортивные площадки и лыжные базы, детские оздоровительные лагеря и многие другие объекты», – отметил Президент РТ.

Он подчеркнул, что при реализации программ, в первую очередь, нужно ориентироваться на запросы граждан. «Это позволяет объединить усилия властей и общества в стремлении создать комфортные условия для жизни и работы. Наглядный тому пример – республиканская программа «Наш двор», показавшая, что именно совместно можно добиться результата, который не просто устроил, но и радовал бы всех. Как результат, за 3 года по всей республике уже благоустроено более 3 тыс. дворов», – сказал Рустам Минниханов.

