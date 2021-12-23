Президент РТ: Муниципальные власти недорабатывают в части вакцинации пожилого населения

Муниципальные власти недорабатывают в части вакцинации пожилого населения. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на XVI съезде Совета муниципальных образований РТ.

«Основной задачей органов власти всех уровней остается снижение заболеваемости и возвращение общества к нормальным условиям жизни. В этой части вы недорабатываете. У нас очень большое количество людей 60+ не вакцинировано. Сейчас меньше: в день по пять-шесть человек теряем, а было 10-12 человек», – сказал Президент РТ.

Минниханов добавил, что чаще всего от новой коронавирусной инфекции умирают невакцинированные пожилые люди с хроническими заболеваниями.

«Без вас мы не можем решить эту проблему. На местной власти лежит особая ответственность. Во-первых, необходимо строго соблюдать ограничения. Мы проверки проводим, видим, что в некоторых местах к этому относятся халатно», – подчеркнул руководитель республики.

Он отметил, что важно организовать вакцинацию населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

«Другого пути нет, кроме вакцинации. У нас все вакцинировались – Минтимер Шарипович [Шаймиев], Фарид Хайруллович [Мухаметшин], я уже многократно. Мы же каждый день ходим на работу. Надо донести до населения, что это фейки, когда говорят, что что-то будет. Самое страшное, если человек умрет», – заключил он.