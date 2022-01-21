Президент РТ Минниханов провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Олегом Матыциным в республиканском Доме Правительства, об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава республики и министр спорта РФ обсудили вопросы, касающиеся подготовки и проведения ряда международных спортивных соревнований в Казани, а также дальнейшие шаги в развитии массового спорта в Татарстане.

Они также затронули другие актуальные темы и направления, за которые отвечает Министерство спорта России.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов, ректор Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов также присутствовали на встрече.