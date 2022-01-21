news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
21 января 2022  16:20

Президент РТ Минниханов провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным

news_top_970_100

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Олегом Матыциным в республиканском Доме Правительства, об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава республики и министр спорта РФ обсудили вопросы, касающиеся подготовки и проведения ряда международных спортивных соревнований в Казани, а также дальнейшие шаги в развитии массового спорта в Татарстане. 

Они также затронули другие актуальные темы и направления, за которые отвечает Министерство спорта России.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов, ректор Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов также присутствовали на встрече.

#Рустам Минниханов #олег матыцин #дом правительства рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное