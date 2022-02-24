Президент РТ Минниханов передал специалистам Россельхознадзора 10 новых автомобилей

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Десять автомобилей повышенной проходимости передал сегодня татарстанским специалистам Управления Россельхознадзора Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Уточняется, что торжественная церемония состоялась на площадке у ВЦ «Казань Экспо» во время итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Россельхознадзор сегодня решает очень важные задачи, тем самым вносит большой вклад в укрепление сельскохозяйственной отрасли. Уверен, новый транспорт позволит повысить мобильность и эффективность работы сотрудников ведомства», — подчеркнул Минниханов.

В 2021 году Управление Россельхознадзора по Ресублике Татарстан провело 2 тыс. 276 контрольно-надзорных мероприятий, выявило 300 нарушений, вынесло 1526 постановлений о привлечении к административной ответственности, выдало 560 предписаний, 325 предостережений о недопустимости нарушения закона.