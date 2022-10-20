Президент РТ: Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах в 2022 году удвоилось

Благодаря татарстанской программе развития электронной торговли у татарстанских предпринимателей появилась возможность сбыта своей продукции, в том числе за пределами республики, отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету РТ.

По его словам, только с начала этого года количество поставщиков на маркетплейсах увеличилось почти вдвое и превысило 40 тысяч продавцов.

«Реализацию программы необходимо продолжить и в последующие годы», — отметил Рустам Минниханов.

На оглашении послания присутствовала Татьяна Бакальчук — основатель одного из федеральных маркетплейсов, который один из первых начал работать в республике. Президент сообщил, что только одна эта компания инвестировала в экономику республики более 5 млрд рублей и создала более 7 тыс. рабочих мест. Руководитель республики поблагодарил Бакальчук за сотрудничество.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.