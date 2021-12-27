Президент РТ: Как только поймем, что такое «омикрон», выстроим всю работу

Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ высказался о новом штамме коронавируса, отвечая на вопрос журналиста из «Российской газеты» о том, какие «узкие» места были выявлены в здравоохранении республики и что планируется предпринять в этой области.

По его словам, текущий год оказался сложнее, чем 2020-й. Но первый пандемйиный год был тяжелее из-за недопонимания того, с каким вызовом пришлось столкнуться.

«Лечились непонятно чем, никаких протоколов не было. Самое сложное, это когда не знаешь, как поступить и что с этим делать. Сейчас врачи уже научились лечить болезнь, система здравоохранения развертывает необходимое количество коек, сделали оснащенную инфекционную больницу, по другим лечебным учреждениям усилились», — перечислил Президент.

Сейчас в ряде стран выявлен новый штамм, болезнь ставит перед республикой новые вызовы.

«Сейчас много разговоров об омикроне. Загадочная новая версия нас беспокоит. Как мы будем ее выявлять? Какой протокол лечения? Я каждый день спрашиваю об омикроне. Некоторые успокаивают, говорят, что это просто ослабленная версия коронавируса, другие говорят, что лечение будет более сложным. Когда есть недопонимание — это самое сложное. Как только поймем, мы выстроим всю работу», — резюмировал спикер.