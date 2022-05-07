Президент РТ: К празднованию 80-летия Великой Победы нужно готовиться уже сегодня

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение приступить к подготовке празднования 80-летия Великой Победы. Об этом руководитель республики заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в РТ 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2025 году, нам уже сегодня надо начать подготовку плана мероприятий», – сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что количество ветеранов, участников той войны с каждым годом уменьшается, поэтому «наш долг – достойно провести чествование 80-летия Великой Победы».

Начать формирование плана мероприятий празднования юбилейной даты Победы предложила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Принимая во внимание, что в 2025 году мы отпразднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, считаем необходимым приступить к формированию плана мероприятий по празднованию этой даты уже сегодня», – отметила она.

В работе заседания принимают участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.