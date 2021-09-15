Президент РТ и врио губернатора Ульяновской области обсудили перспективы сотрудничества

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских перспективы сотрудничества. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Президента республики.

Минниханов отметил, что два региона имеют обширные торгово-экономические связи. Так, в Ульяновск поставляются бензин и дизельное топливо, шины, грузовые автомобили, химпродукция, удобрения, комбикорма, листовое стекло и др., а в Татарстан — грузовые и легковые автомобили, цемент, кровельные материалы, продукция АПК, кузнечно-прессовое оборудование.

«У нас хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, близких отраслей промышленности и сельского хозяйства. Наши предприятия готовы активно развивать партнерство в различных направлениях», — сказал Минниханов.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере машиностроения, авиастроения, образования и науки, цифровизации, туризма и культуры. Также Президент РТ поблагодарил Алексея Русских за поддержку татар, проживающих в Ульяновской области (около 150 тыс. человек), и вручил медаль в честь 100-летия ТАССР.