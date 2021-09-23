Президент РТ и руководство EMTensor обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров компании EMTensor Игорем Шеркуновым. Встреча прошла в Доме Правительства республики.
«Обсуждались перспективные направления сотрудничества, в том числе внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения», — передает пресс-служба Президента РТ.
Компания EMTensor ведет фундаментальные исследования в области электромагнитной томографии.