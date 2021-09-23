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23 сентября 2021  17:21

Президент РТ и руководство EMTensor обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

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Президент РТ и руководство EMTensor обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров компании EMTensor Игорем Шеркуновым. Встреча прошла в Доме Правительства республики.

«Обсуждались перспективные направления сотрудничества, в том числе внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения», — передает пресс-служба Президента РТ.

Компания EMTensor ведет фундаментальные исследования в области электромагнитной томографии.

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