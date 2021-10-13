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Ру Тат
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13 октября 2021  14:22

Президент РТ и представители Wermuth Asset Management обсудили совместные проекты

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Президент РТ и представители Wermuth Asset Management обсудили совместные проекты
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями УК «Вермут Эссет Менеджмент» Йоханном Вермутом и Хансом-Фридрихом фон Плетц. Напомним, руководитель республики находится с рабочим визитом в Москве. 

«Обсуждались вопросы реализации ряда совместных проектов», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также во встрече принял участие гендиректор ОАО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин. В июле 2011 года в Ганновере ОАО «Связьинвестнефтехим» и Wermuth Asset Management GmbH подписали соглашение об основных условиях создания Фонда чистых технологий.

#рустам минниханов
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