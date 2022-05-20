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Ру Тат
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Официальная хроника
20 мая 2022  20:44

Президент РТ и министр по делам Кабмина Судана обсудили перспективы сотрудничества

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по делам Кабмина Республики Судан Османом Хуссейном Османом Элдирдиром. Встреча прошла на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

«Стороны обсудили вопросы укрепления отношений с Татарстаном в рамках российско-суданского сотрудничества», — передает пресс-служба Президента РТ. 

Осман Хуссейн Осман Элдирдир прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита KazanSummit 2022 и в мероприятиях, посвященных празднованию 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

#Рустам Минниханов
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