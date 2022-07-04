Президент РТ и глава Пермского края обсудили развитие водных путей для доставки грузов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях выставки «Иннопром-2022» провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, обсудив развитие товарооборота. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Пермский край — один из наших ведущих торгово-экономических партнеров. Межрегиональный товарооборот зафиксирован на уровне 15 млрд рублей. Татарстан заинтересован в наращивании поставок продукции», — отметил Минниханов, обращаясь к коллеге.

В частности, интерес есть в наращивании таких поставок, как: продукции машиностроения; вертолетов; продукции АПК; развитии рынка нефтепродуктов и кооперации в сфере нефтепереработки; сотрудничестве в области энергетики.

Дмитрий Махонин напомнил, что регион готовится в 2024 году провести в селе Барда проведение Всероссийского сельского Сабантуя.

Стороны обсудили вопросы возможных направлений сотрудничества, в частности развитие водных путей по доставке грузов, в чём заинтересованы предприятия республики. Это вопросы судостроения, организация судоходства и так далее.

Так же в ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия промышленных предприятий регионов в части производства запасных частей для производства в рамках импортозамещения.

Президент республики поручил профильному министерству усилить эту работу, провести встречу руководителей промышленных предприятий на уровне министров промышленности.