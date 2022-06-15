Президент РТ и глава Архангельской области подписали план мероприятий до 2024 года

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел первую встречу на полях ПМЭФ. Руководитель республики встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

«В расширении сотрудничества заинтересованы наши производители грузовых автомобилей, предприятия нефтехимической и химической отраслей, производители продуктов питания» — сказал Президент РТ, обращаясь к коллеге.

Архангельская область традиционно поставляет продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, а Татарстан — топливо, медицинское оборудование и инструменты. ПАО «Татнефть» имеет девять АЗС и одну нефтебазу, КАМАЗ поставляет автомобили, включая шасси. Судостроительная корпорация «Ак Барс» прорабатывает вопрос поставки судов ледового класса.

Также перспективным направлением для сотрудничества является туристическая отрасль. На сегодняшний день Казань и Архангельск связывают прямые рейсы два раза в неделю.

Отдельно Президент РТ поблагодарил Александра Цыбульского за поддержку интересов татарской общины. В области проживает 2 335 татар, в 2018 году в Архангельске была открыта восстановленная мечеть.

«После нашей последней встречи чувствуется активизировалась работа. Ряд предприятий начали активное сотрудничество», — сказал Александр Цыбульский.

В завершение встречи стороны подписали дорожную карту — план мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения на период до 2024 года, передает пресс-служба Президента РТ.