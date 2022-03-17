Президент РТ и детский омбудсмен РФ обсудили вопросы поддержки материнства и детства

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая находится с рабочим визитом в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы поддержки материнства и детства, развития института детских омбудсменов на региональном уровне и планы по дальнейшему сотрудничеству и совместным проектам.

Основная цель визита Львовой-Беловой — участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО.