Президент РТ: Если вы будете знать узбекский язык, то считайте, что татарский уже выучили

В Узбекистане созданы все условия для того, чтобы татары сохраняли свой родной язык и традиции. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

«Когда я встречался с татарской общиной, сказал: "Если вы знаете узбекский язык, то татарский за месяц подтянете". Даже когда мои узбекские коллеги говорят медленно, мы друг друга понимаем. Поэтому учите узбекский. Если вы будете хорошо знать узбекский язык, то считайте, что татарский уже выучили», — отметил Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что татар и узбеков объединяют схожая культура, общие традиции, близкий язык и единая религия. «Это помогает нам хорошо понимать друг друга и договариваться о совместных проектах, — добавил он. — Хочу выразить благодарность за поддержку татарской общины в Узбекистане — 300 тыс. человек».

По словам руководителя республики, в Татарстане активно работает национально-культурная автономия узбеков. «Она входит в Ассамблею народов Татарстана, которой мы уделяем большое внимание. Эту работу очень профессионально проводит Председатель нашего парламента Фарид Мухаметшин. На мой взгляд, эта площадка очень нужна, и она очень востребована», — заметил он.

По мнению Минниханова, важно расширять взаимодействие между народами Татарстана и Узбекистана в гуманитарной сфере, в области культуры, науки, образования, спорта и туризма.

Он сообщил, что в татарстанских вузах сегодня обучается более 3,5 тыс. студентов. Кроме того, ведется работа по созданию филиала Казанского федерального университета в городе Джизак.

«На этой неделе в Татарстане начинается празднование Сабантуя в сельских населенных пунктах, в районных центрах. Это совпадает с нашим большим праздником — Днем России. Сабантуй и в Узбекистане хорошо проходит», — заключил Президент РТ.