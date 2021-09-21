Президент РТ: Цифровизации предприятий необходимо оказать максимальное содействие

Важно оказать максимальное содействие цифровизации предприятий. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Правительства РТ по цифровизации промышленности в рамках форума Kazan Digital Week.

«Мы жили, когда мобильных телефонов не было, потом были “Блекберри”, Nokia. В какой-то момент многие компании не нашли для себя правильного направления и исчезли, – сказал Президент РТ. – Необходимо сделать все для цифровизации предприятий. Цифровизации наших предприятий мы должны оказать максимальное содействие».

По мнению Минниханова, предприятия должны отвечать современным вызовам времени, иначе они останутся неконкурентоспособными. Он отметил, что если в органах власти работа по цифровизации продвигается достаточно системно, то многие предприятия пока находятся только в начале этого пути.

«На предприятиях у нас где густо, где пусто. Но есть предприятия, которые сегодня могут быть образцом», – добавил он.

При этом Президент РТ подчеркнул, что Татарстан готов поделиться опытом в сфере цифровизации, но признал, что региону еще есть над чем работать. В частности, он привел данные исследования компании Strategy Partners Group о готовности предприятий Татарстана к цифровой трансформации. Согласно результатам, она составляет 2,7 балла из 5.

«Если мы хотим себя приукрасить, то у нас прогресса не будет. Поэтому точка отсчета – 2,7», – отметил Минниханов, попросив особое внимание уделять кибербезопасности.