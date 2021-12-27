Президент РТ: Благодаря нацпроекту удалось реализовать планы по дорожному строительству

Большая поддержка от федерального и республиканского бюджетов в уходящем 2021 году была оказана в части строительства новых дорог. Об этом на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Планы по строительству дорог в Татарстане удалось реализовать в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Все мы ездим по дорогам. Объем финансирования дорожных работ был значительным в этом году. Только на строительство трассы М12, 160 километров которой будет проходить по территории республики, было освоено порядка 30 млрд рублей. Это федеральные средства. Плюс здесь еще и строительство моста через Волгу — это то, о чем мы давно мечтали», — сказал руководитель республики.

Еще один крупный проект касается строительства федеральной трассы М7. На него из российской казны было направлено 12 млрд рублей.

«А если взять республиканские муниципальные дороги, то на них было получено финансирование 55 млрд рублей, из них 40 млрд — из бюджета республики, 15 — федеральная поддержка», — уточнил Минниханов.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».