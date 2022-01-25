Президент РТ: Без серьезных решений поправить ситуацию с общественным транспортом сложно

Без принятия серьезных решений решить проблемы, связанные с общественным транспортом, будет сложно. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Мы как-то все время уходим от вопроса эффективности общественного транспорта, — сказал руководитель республики. — Здесь и со стороны муниципалитетов нет никакой системной работы. Но, наверное, без каких-то серьезных решений поправить ситуацию по общественному транспорту будет сложно».

Минниханов заметил, что в Татарстане всё же больше времени, усилий и финансов направляется на дорожную инфраструктуру.

«В целом по стране мы видим серьезное падение использования общественного транспорта населением. Это, наверное, связано и с техническим состоянием, и с маршрутной сетью, и со всем вместе. С большими проблемами столкнулись в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Бугульме», — подчеркнул он.

Президент РТ также обратил внимание на то, что поступает много жалоб от населения по общественному транспорту, в том числе по тарифной политике и маршрутной сети.

«Поэтому давайте немного по-другому на этот вопрос посмотрим с учетом того, что, возможно, у нас будут бюджетные или инвестиционные ресурсы в том числе на эти задачи. Но пока по общественному транспорту много жалоб от населения. Вот на эти вопросы надо обратить внимание», — заключил он.