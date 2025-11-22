news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 ноября 2025 14:20

Президент РСТ: россияне в 2025 году чаще всего выбирают для отдыха Турцию

Читайте нас в
Телеграм

Турция остается самым востребованным зарубежным направлением среди российских туристов в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, страна на протяжении многих лет стабильно удерживает лидерство благодаря удобной транспортной доступности. Несмотря на рост стоимости зарубежных поездок, укрепление рубля компенсировало удорожание, и Турция продолжила оставаться в топе предпочтений россиян.

На втором месте в рейтинге направлений, по данным РСТ, находится Абхазия, которую многие путешественники воспринимают как внутреннее направление из-за близости. Третью строчку занимает Египет, а четвертую – Таиланд.

Уманский подчеркнул, что укрепление рубля в текущем году способствовало восстановлению выездного туризма, сделав зарубежные путешествия более доступными для россиян. Однако в следующем году, по его прогнозу, тенденция может измениться. Он ожидает «постепенное на дистанции ослабление рубля», что, по его мнению, усилит позиции внутреннего туризма и отечественных отраслей в целом.

#туризм #Турция #путешествие #отпуск #отдых #заграница #перелеты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025