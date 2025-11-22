Президент РСТ: россияне в 2025 году чаще всего выбирают для отдыха Турцию

Турция остается самым востребованным зарубежным направлением среди российских туристов в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, страна на протяжении многих лет стабильно удерживает лидерство благодаря удобной транспортной доступности. Несмотря на рост стоимости зарубежных поездок, укрепление рубля компенсировало удорожание, и Турция продолжила оставаться в топе предпочтений россиян.

На втором месте в рейтинге направлений, по данным РСТ, находится Абхазия, которую многие путешественники воспринимают как внутреннее направление из-за близости. Третью строчку занимает Египет, а четвертую – Таиланд.

Уманский подчеркнул, что укрепление рубля в текущем году способствовало восстановлению выездного туризма, сделав зарубежные путешествия более доступными для россиян. Однако в следующем году, по его прогнозу, тенденция может измениться. Он ожидает «постепенное на дистанции ослабление рубля», что, по его мнению, усилит позиции внутреннего туризма и отечественных отраслей в целом.