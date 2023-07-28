Президент РСТ предложил построить 238 тыс. номеров в стране для 140 млн поездок россиян

Построить 238 тыс. номеров для обеспечения 140 млн поездок россиян предложил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Это предложение наряду с другими он высказал на совещании по развитию внутреннего туризма в Горно-Алтайске с участием Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Уманский признал, что это «крайне амбициозная задача», которая «сопоставима с десятью Олимпиадами» в Сочи. Тем не менее он уверен, что это поможет успешному развитию туристической отрасли в России. По мнению спикера, также необходимо обратить внимание на рентабельность капитала, так как для инвесторов она отражает инвестиционную привлекательность гостиничной отрасли.

Первой проблемой для отрасли глава РСТ назвал вопрос импортозамещения. Значительная часть зарубежных компаний ушла с рынка, и зачастую ряд товаров, необходимых для реализации гостиничных проектов, российские производители не выпускают. Например, это ковролин. Отметил он и нехватку туристических автобусов: с каждым годом их всё больше выбывает из строя, а новых не достает.

Второй важный вопрос — это создание условий для добросовестной конкуренции на рынке между представителями организаций, предоставляющими услуги по временному размещению граждан. На сегодняшний день в этой сфере функционируют как гостиницы, так и гостевые дома, квартиры, апартаменты. Но при этом только первые должны проходить обязательную процедуру классификации, соблюдать специальные требования СанПиН и нормы противопожарной и антитеррористической безопасности.

Еще одной очень важной мерой, влияющей на инвестиционную привлекательность отрасли, выступавший назвал распространение нулевой ставки НДС, применяемой к услугам проживания, на сопутствующие услуги. В частности, на услуги общественного питания в гостиницах.

Кроме того, по словам Уманского, ряд гостиничных проектов, работающих по системе «всё включено», испытывают проблемы из-за невозможности отделить услуги питания от услуг проживания. По итогам выступления Михаил Мишустин заявил, что Правительство готово рассмотреть предложенные инициативы.