Президент РПЛ Хачатурянц опроверг новость об обещании «Рубину» моратория на вылет из РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц отреагировал на новость о том, что руководство лиги обещало казанскому «Рубину» мораторий на вылет из элитного дивизиона. По словам функционера, никаких обещаний не было.

«Информация в СМИ, что я пообещал ввести мораторий, — это всё на уровне слухов. Слухи комментировать не хочу. Ситуация была действительно тяжёлая. В первую неделю после новой реальности разные клубы попали в тяжёлую ситуацию. «Рубин» — в наиболее тяжёлую. Мы договорились не обсуждать вопрос об увеличении лиги, чтобы не убивать мотивацию, до мая. Никаких обещаний не было», – цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в марте главы РФС и РПЛ пообещали «Рубину» ввести мораторий на вылет в ФНЛ в случае, если казанский клуб покинет РПЛ.

Напомним, «Рубин» Леонида Слуцкого занял 15-е место в минувшем сезоне РПЛ и впервые в истории вылетел в ФНЛ.