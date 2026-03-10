Президент РПЛ высказался о вопросе переноса матча «Рубин» - «Краснодар»

Фото: rubin-kazan.ru

Президент РПЛ Александр Алаев в беседе с «Матч ТВ» высказался по поводу того, что «Краснодар» просил переноса игры 20-го тура с «Рубином» из-за тяжелых погодных условий.

«Никто не был против, что за глупости? Был рабочий диалог с руководством обоих клубов, потому что было понятно, что погода пограничная. Есть регламент, в котором написано: –15. Значит, мерим температуру. Когда понимали, что погода может скакнуть, начали обсуждать, есть ли возможность куда‑то переносить – на день сдвигать или что еще. У меня есть полномочия двигать игру в рамках тура – на день вперед или назад, этого смысла делать не было, потому что прогноз погоды был одинаковым на время тура.

Прогноз же мог ухудшиться. Если бы так произошло, то нецелесообразно было бы везти «Краснодар» в Казань, болельщикам – собираться. Но для того, чтобы перенести игру вне рамок тура, нужно было собирать общее собрание. Когда мы понимали, что погода пограничная, решили проводить игру. В ходе диалога с руководителями клубов кто‑то больше настаивал на альтернативных вариантах, кто‑то хотел играть. Но главное, что это было абсолютно корректно в диалоге и было принято правильное решение.

Переносить игру по прогнозу погоды не совсем правильно. Да, погода холодная, да, в Махачкале перед этим был снегопад. Но мы живем в такой стране, где такие матчи неизбежны. Тогда будем переносить каждый тур какую‑то игру. Мы не можем играть с апреля по ноябрь, потому что мы северная страна. К сожалению, такие матчи будут. Хотим ли мы, чтобы они были? Конечно, нет. Но я считаю, что все решения были приняты правильно, и все матчи состоялись. В том числе и матч «Сочи» – «Спартак», который тоже все предлагали куда-то перенести.

Если откроете календарь, то поймете, что и переносить особо некуда. Календарь плотный. Сейчас все матчи состоялись, турнирная таблица ровная, все игры сыграны, и, слава богу, без травм. Надеюсь, дальше и трава подрастет, и снегопадов больше не будет, и будем дальше играть спокойно, определять победителей и тех, кто покинет чемпионат», – сказал Алаев.

Встреча между «Рубином» и «Краснодаром» завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.