Президент РПЛ раскрыл содержание неофициальных контактов с УЕФА о допуске России

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал условия, при которых УЕФА вернется к вопросу допуска российских клубов и сборных до еврокубков и других международных соревнований.

«Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы – свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят.

Не раз в неформальном разговоре мне говорили: как только ситуация нормализуется – то сразу можно будет обсуждать возвращение. Я чувствую, что Чеферину небезразлична наша судьба. Вы же понимаете, в какой он оказался ситуации», — цитирует Алаева «Чемпионат».

На данный момент сборная России было отстранена от стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Иране, а клубы РПЛ не могут представлять Россию в еврокубках.