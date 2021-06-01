Владимир Путин поприветствовал участников съезда Союза машиностроителей России

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России, который проходит в Красногорске 1 июня. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что машиностроительная отрасль страны всегда привлекала увлеченных и деятельных людей, настоящих профессионалов своего дела. Современные российские машиностроители ничуть не уступают своим предшественникам. Они уверенно достигают поставленных целей, внедряют инновации и расширяют масштабы выпуска высокотехнологичной продукции.

«Подчеркну, именно от машиностроения, с его поистине уникальными инновационными, экспортными возможностями, во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что государство и в будущем обеспечит максимальную поддержку новым начинаниям отечественных машиностроительных заводов с целью создания конкурентоспособной продукции и укрепления позиций нашей страны на мировом рынке производственных технологий.

«И конечно, необходимо и впредь повышать престиж инженерных и рабочих профессий, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных молодых кадров», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.