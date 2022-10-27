Президент России заявил об отсутствии необходимости переносить столицу из Москвы

Разговоры о переносе столицы из Москвы в географический центр России ведутся, но в этом нет необходимости. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства... Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет», — подчеркнул российский лидер.

Путин при этом признал наличие проблем, связанных с развитием столицы РФ как мегаполиса. Вместе с тем он выразил уверенность, что под руководством мэра Сергея Собянина эти проблемы решаются «гораздо лучше, чем во многих других странах мира».

Столицу из Санкт-Петербурга (тогда Петрограда) в Москву перенесли большевики в 1918 году, опасаясь интервенции. Петербург же стал столицей в 1712 году — туда ее перенес Петр I именно из Москвы.



Географический центр России находится на юго-восточном берегу озера Виви, расположенного на плато Путорана в Эвенкийском районе Красноярского края.