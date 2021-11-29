Президент России выразил соболезнования вдове режиссера Владимира Наумова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове режиссера, народного артиста СССР Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой в связи с его смертью. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Светлая память о Владимире Наумовиче Наумове навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — сказал глава государства.

Он назвал Владимира Наумова подлинным мэтром отечественного кинематографа. Киноленты, созданные за годы неустанного творческого труда режиссера, поднимают важные и волнующие темы, поэтому находят отклик у зрителей разных поколений, подчеркнул Путин.