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Культура
29 ноября 2021  21:38

Президент России выразил соболезнования вдове режиссера Владимира Наумова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове режиссера, народного артиста СССР Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой в связи с его смертью. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

«Светлая память о Владимире Наумовиче Наумове навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — сказал глава государства.

Он назвал Владимира Наумова подлинным мэтром отечественного кинематографа. Киноленты, созданные за годы неустанного творческого труда режиссера, поднимают важные и волнующие темы, поэтому находят отклик у зрителей разных поколений, подчеркнул Путин.

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