Путин поздравил итальянцев с национальным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил Президента Италии Серджио Маттарелле с национальным праздником — Днем республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения», — говорится в обращении.
Путин подчеркивает, что дальнейшее развитие диалога и товарищеского сотрудничества между Италией и Россией во всех отношениях принесет огромную пользу населению обеих стран и Европы.
В заключение своего послания Президент России пожелал Серджио Маттарелло «доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Италии — благополучия и процветания».