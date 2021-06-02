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2 июня 2021  11:14

Путин поздравил итальянцев с национальным праздником

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Президента Италии Серджио Маттарелле с национальным праздником — Днем республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения», — говорится в обращении.

Путин подчеркивает, что дальнейшее развитие диалога и товарищеского сотрудничества между Италией и Россией во всех отношениях принесет огромную пользу населению обеих стран и Европы.

В заключение своего послания Президент России пожелал Серджио Маттарелло «доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Италии — благополучия и процветания».

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