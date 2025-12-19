Президент России в прямом эфире надиктовал послание будущим поколениям

Во время прямой линии с населением и журналистами России Президент Владимир Путин рассказал, что положил бы в капсулу времени.

«Каждый из нас думает о будущем своей страны», – отметил глава государства, обращаясь к будущим поколениям.

Он зачитал послание, которое, по его словам, хотел бы сохранить для потомков.

«Берем ручку и пишем: мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимаем все, что было сделано нашими предками. Мы жили текущими заботами, но никогда не стояли на месте. Мы боролись, сражались и решали задачи, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если у вас в руках наше послание, значит, вы чувствуете связь времен – и это очень важно. Поздравляем вас с этим», – сказал Президент.

«Это также значит, что мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, а ваши дети, внуки и правнуки гордились вами, так, как мы в свое время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка», – заключил Путин.