Президент России утвердил бюджет ФОМС на три года

Президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов. Закон был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, на будущий год доходы бюджета ФОМС предусмотрены в объеме 2,779 трлн рублей, на 2023-й — 2,925 трлн рублей, на 2024-й — 3,086 трлн рублей. Расходы на эти три года составят 2,801 трлн, 2,951 трлн и 3,120 трлн рублей соответственно.

Бюджет был сформирован с дефицитом на весь период: на 2022 год — 21,9 млрд, 2023-й — 25,4 млрд, 2024-й — 34 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что Президент утвердил бюджет ПФР на ближайшие три года.