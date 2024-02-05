Президент России утвердил атаманов двух казачьих обществ

Президент России Владимир Путин подписал указы об атаманах Сибирского и Уссурийского войсковых казачьих обществ. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В них говорится, что первое из обществ возглавит Андрей Тимошенко, а второе — Александр Агибалов.

Напомним, что в конце 2023 года Президент сменил атамана Всероссийского казачьего общества. На место Николая Долуды, занимавшего пост с 2019 года, был утвержден экс-атаман Терского казачьего общества Виталий Кузнецов.