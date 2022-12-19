Президент России утвердил 16 ноября Днем самбо

С 2023 года 16 ноября в России будут отмечать День самбо. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

В документе отмечается, что памятная дата установлена «в целях популяризации и развития» этого вида спорта. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Самбо — вид спортивного и прикладного единоборства, ставший с 1966 года международным. Был разработан в 1920–1930 годах на основе борьбы дзюдо, джиу-джитсу под руководством Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева. В 1935 состоялось первенство Москвы — первое официальное соревнование по этому виду спорта, с 1939-го проводились чемпионаты СССР.