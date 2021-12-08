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Наука и образование
8 декабря 2021  23:30

Президент России рассказал о предстоящем заседании Госсовета и Совета по науке

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В ближайшее время состоится совместное заседание Госсовета и Совета по науке при главе государства. Об этом во время встречи с молодыми учеными рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Будущее мероприятие позволит определить задачи на будущее, а также сформировать ряд мер, которые поспособствуют развитию науки в стране.

«Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при Президенте и Госсовета», — приводит слова Президента России пресс-служба Кремля.

#госсовет #Владимир Путин #наука
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