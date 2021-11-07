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Официальная хроника
7 ноября 2021  18:20

Президент России проведет совещание с Кабмином и откроет в Москве памятник Достоевскому

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На следующей неделе Президент России Владимир Путин станет участником саммита АТЭС, конференции Сбера, а также проведет совещание с Правительством и заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК). О планах главы государства сообщалось в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На следующей неделе Президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно <...> Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», — говорилось в эфире.

Кроме того, Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Ф. М. Достоевскому в Москве.

#владимир путин #совещание в кабмине #открытие памятника
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