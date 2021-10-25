Президент России продлил срок госслужбы начальнику управления Кремля по госнаградам

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы начальнику управления Кремля по государственным наградам Владимиру Осипову. Сейчас ему 71 год, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года начальнику управления Президента РФ по государственным наградам Осипову Владимиру Борисовичу», — отмечается в документе.

Ранее по законодательству предельным возрастом пребывания на государственной гражданской службе считались 65 лет. Однако в мае Президент РФ подписал закон, внесший поправки в существующие возрастные ограничения. Таким образом, с согласия сотрудника возраст может быть увеличен до 70 лет.