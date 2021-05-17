Президент России примет верительные грамоты у послов 23 иностранных государств

Завтра, 18 мая, вновь прибывшие послы 23 иностранных государств вручат свои верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину.

«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — отмечает пресс-служба Кремля.

В частности, глава российского государства примет документы, удостоверяющие их статус, у дипломатов шести европейских и семи азиатских стран. Среди них будут посол Боснии и Герцеговины Желько Самарджия, посол Молдовы Владимир Головатюк, посол Швейцарии Кристина Марти Ланг, посол Польши Кшиштоф Адам Краевски, посол Нидерландов Хиллес Арно Бесхоор Плух и посол Румынии Кристиан Истрате. А также представляющий Иорданию Халид Абдулла Краием Шавабка, представляющий Индонезию Жозе Антонио Морато Тавареш, представляющий Афганистан Саид Тайеб Джавад, представляющий Катар Ахмед Бен Насер Аль Тани, представляющая Кыргызстан Гульнара-Клара Самат, представляющий Таиланд Сасиват Вонгсинсават и представляющая Лаос Вилаван Йиапохэ.

Кроме того, свои верительные грамоты вручат послы шести африканских и четырех американских государств. Это Жозе Матеуш Муария Катупха из Мозамбика, Хесвар Джанке из Маврикия, Адам Бешир Махамуд из Чада, Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш из Гвинеи-Бисау, Бенсон Генри Оума Огуту из Кении и Мзувукиле Джефф Макетука из ЮАР. А также Франк Ханс Данненберг Кастельянос из Доминиканской Республики, Эдуардо Антонио Зуайн из Аргентины, Мария Луиса Рамос Урсагасте из Боливии и Эдуардо Рауль Эскобар Марин из Чили.