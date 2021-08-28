Президент России поздравил жителей Калуги с 650-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калуги с 650-летним юбилеем города.

Он отметил, что история города создавалась многими поколениями отважных воинов и искусных мастеров. Калугу по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился великий мыслитель, ученый, изобретатель Константин Циолковский, сказал Президент.

«Важно, что калужане с глубоким уважением относятся к богатейшему культурному, духовному наследию предков, вносят свой вклад в развитие родного города, области и всей страны», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что сегодня Калуга — это благоустроенный и гостеприимный город с большим промышленным, научным, образовательным потенциалом, а также с современной социальной и транспортной инфраструктурой.