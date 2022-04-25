Президент России поздравил Владислава Третьяка с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации хоккея РФ Владислава Третьяка с юбилеем.

«Вы и сегодня — признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент подчеркнул, что даже после завершения карьеры Третьяк вносит большой вклад в продвижение значимых проектов и инициатив, занимается важной общественной, законотворческой деятельностью.

В заключение он пожелал юбиляру здоровья, благополучия и удачи.