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Официальная хроника
25 апреля 2022  10:34

Президент России поздравил Владислава Третьяка с 70-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации хоккея РФ Владислава Третьяка с юбилеем.

«Вы и сегодня — признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент подчеркнул, что даже после завершения карьеры Третьяк вносит большой вклад в продвижение значимых проектов и инициатив, занимается важной общественной, законотворческой деятельностью.

В заключение он пожелал юбиляру здоровья, благополучия и удачи.

#Владимир Путин #Владислав Третьяк #поздравления
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