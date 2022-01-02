Президент России поздравил телеканал РЕН ТВ с 25-летним юбилеем

С самого начала работы телеканал РЕН ТВ показал серьезный информационный потенциал, особый творческий почерк. Это позволило ему завоевать внимание зрителя, обрести свою преданную аудиторию, заявил, поздравляя канал с 25-летием, Президент России Владимир Путин.

«Сегодня РЕН ТВ предлагает зрителям широкую линейку качественных, интересных программ и по праву считается одним из лидеров отечественного телевещания. Уверен, что в основе этого успеха — неустанный труд и твердая приверженность принципам журналистской этики дружного, сплоченного коллектива телеканала», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Отдельно Президент отметил, что РЕН ТВ всегда принимает активное участие в выполнении востребованных социальных, благотворительных инициатив. В 2022 году он пожелал коллективу канала здоровья и выполнения всех намеченных планов.