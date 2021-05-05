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Ру Тат
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5 мая 2021  16:00

Президент России поздравил сотрудников криптографической службы с ее столетием

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Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы России со 100-летием со дня ее основания. 

«За прошедшее время название и структура ведомства не раз менялись, но незыблемыми оставались исключительный профессионализм сотрудников и значимость стоящих перед ними задач. Особо отмечу огромный вклад, который внесли криптографы в достижение Великой Победы», — подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Отрадно, что нынешнее поколение ученых, инженеров, специалистов службы трудится с полной самоотдачей, проводит большую востребованную работу, <…> проявляет инициативу, творческий подход и настойчивость в достижении поставленных целей, на высочайшем уровне обеспечивает безопасность государственных информационных ресурсов», — добавил Путин.

Президент также поблагодарил ветеранов службы, сделавших многое для развития уникальной криптографической школы и создания Академии криптографии РФ. «В этот торжественный день желаю вам, уважаемые товарищи, успехов на благо Родины, крепкого здоровья и всего наилучшего», — заключил он.

Криптографическая служба России отсчитывает свою историю с учреждения 5 мая 1921 года Специального отдела при Всероссийской чрезвычайной комиссии. Постановление о его создании в этот день издал Совет народных комиссаров РСФСР.

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